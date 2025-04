SERIE A

Inter de Milão x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no estádio San Siro, em Milão

Inter de Milão e Milan fazem um clássico eletrizante nesta quarta-feira, valendo vaga na grande final da Copa da Itália. A partida acontece no estádio San Siro, em Milão, e promete fortes emoções entre os rivais da cidade. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>