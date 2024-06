DESTAQUE TRICOLOR

Artilheiro do Bahia, Thaciano alcança temporada com mais participações em gols na carreira

Meia balançou as redes no triunfo do Esquadrão sobre o Vasco, na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 18:06

Thaciano comemora contra o Vasco o 11º gol pelo Bahia na temporada Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Autor do gol que iniciou o triunfo do Bahia sobre o Vasco por 2x1, na Fonte Nova, o meia Thaciano vive em 2024 a sua temporada mais decisiva na carreira. Com o tento marcado sobre o alvinegro, o camisa 16 chegou a 14 participações em gols (11 bolas na redes e três assistências) e ultrapassou as 13 contribuições que havia conseguido em 2017, quando defendia o Boa Esporte.

A fase goleadora de Thaciano tem relação com o posicionamento do jogador. Sob o comando de Rogério Ceni, o polivalente se firmou no papel de falso 9 e tem colhido frutos. Ele é o atual artilheiro do Bahia, com 11 gols, superando os centroavantes Everaldo e Estupiñan, que marcaram oito vezes cada.

Thaciano celebrou a boa fase e afirmou que internamente o tricolor sabe do potencial do elenco para alcançar voos altos na temporada. O Bahia é o vice-líder do Brasileirão, com 24 pontos. O time baiano está empatado com o Flamengo, mas o clube carioca ocupa a primeira posição por ter melhor saldo de gols.

"Todos dentro do clube sabem do potencial deste grupo e onde podemos chegar. Hoje, você percebe que os adversários jogam a vida quando vêm nos enfrentar e isso é sinal respeito pelo trabalho que vem sendo feito. Vamos buscar cada vez mais poder brigar pelas primeiras colocações, dando alegrias para o nosso torcedor", afirmou.