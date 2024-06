COMANDANTE SATISFEITO

'Se a gente tiver foco, vamos poder brigar com todo mundo', diz Ceni sobre campanha do Bahia na Série A

Esquadrão vive boa fase e se consolidou no G4 do Brasileirão

Vice-líder do Brasileirão empatado em número de pontos com o líder Flamengo, o Bahia está construindo uma campanha sólida e briga jogo a jogo na parte de cima da competição. No triunfo sobre o Vasco, a equipe, mais uma vez, lutou até o fim e manteve o 100% de aproveitamento em casa. Agora são seis vitórias em seis jogos.

"Se a gente tiver foco, vamos poder brigar com todo mundo. A soberba precede o fracasso. Seja objetivo, se mantenha no foco, queira ganhar jogo a jogo", afirmou Ceni.

Para o treinador, apesar do gol do triunfo ter saído apenas na reta final do segundo tempo, o Bahia fez um bom jogo. O tricolor criou boas chances e, além do travessão, parou em boas defesas do goleiro Léo Jardim.