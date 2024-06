GOLEADOR

Estupiñan volta a ser herói do Bahia e celebra triunfo sobre o Vasco: 'Muito contente'

Pela segunda vez seguida na temporada, o atacante Oscar Estupiñan viveu um dia de heroi na Fonte Nova. Contra o Vasco, na noite desta quarta-feira (26), o colombiano saiu do banco de reservas e marcou o gol que deu o triunfo ao Esquadrão. Um roteiro que ele havia vivido apenas uma rodada antes, quando também entrou no segundo tempo e balançou as redes duas vezes na goleada por 4x1 sobre o Cruzeiro.

Ao fim do jogo, o centroavante celebrou a boa fase e valorizou a presença da torcida na Fonte Nova. Pouco mais de 38 mil pessoas pagaram ingresso na vitória do Esquadrão.

O resultado positivo deixou o Bahia na vice-liderança do Brasileirão. O time baiano soma os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas o clube carioca ocupa a primeira posição por ter melhor saldo de gols.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no domingo (30), contra o São Paulo, às 16h, no estádio Morumbi.