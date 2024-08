DESENTENDIMENTO

Astro da NFL provoca campeão dos 100m na Olimpíada e diz que venceria duelo na corrida

Medalhista de ouro nos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o americano Noah Lyles é conhecido por ser uma figura polêmica e de personalidade forte. O atleta já teve desentendimentos com jogadores da NBA e, desta vez, foi provocado por um dos astros da NFL, a liga de futebol americano, que afirmou que venceria Lyles nas pistas.

A afirmação foi feita por Tyreek Hill, que atua como recebedor do Miami Dolphins, durante entrevista para o programa "Up & Adams Show", da apresentadora americana Kay Adams. Na conversa, Hill foi questionado sobre a fala de Lyles ao afirmar que times que são campeões de ligas nacionais, como a NBA e NFL, não podem ser chamados de "campeões mundiais".

Em resposta, o recebedor do Dolphins disse que o corredor deveria se limitar a falar sobre o que entende e disse que seria mais rápido que o campeão olímpico numa corrida. "Eu venceria Noah Lyles. Não por muito, mas venceria", disparou. Segundo a emissora americana NBC, o jogador já competiu como atleta de corrida na faculdade e chegou a ter marcas como um 10s19 na prova de 100m.

O jogador da NFL também comentou sobre a situação que Noah Lyles viveu na final dos 200m em Paris. O corredor fez a prova enquanto estava com covid-19 e, mesmo doente, terminou com a medalha de bronze na competição.

Tyreek Hill disse que Lyles fingiu estar doente e duvidou da história divulgada pela imprensa. "Noah Lyles não pode falar nada depois do que aconteceu com ele, fingindo que estava doente É uma besteira dizer que não somos campeões mundiais no nosso esporte (basquete ou futebol americano). Apenas fale sobre o que você sabe, que é atletismo", completou.