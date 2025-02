FUTEBOL

Astro do Corinthians é condenado a prisão por dirigir bêbado

Memphis Depay terá que pagar multa de cerca de R$ 54,1 mil

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi condenado a quatro meses de prisão por dirigir sob efeito de álcool em Mônaco. O caso ocorreu em 6 de agosto do ano passado, antes do holandês ter assinado contrato com o Timão. A pena, porém, está suspensa e condicionada a medidas cautelares a serem cumpridas.>