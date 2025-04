VICIOU?

Astro do Real Madrid diz buscar inspiração em vídeos no TikTok: 'Todos os dias'

O Real Madrid perdeu o jogo de ida das quartas da Uefa Champions League por 3x0 diante do Arsenal

A inspiração pode vir de qualquer lugar, até mesmo utilizando as redes sociais. Esse é o caso do meio-campista do Real Madrid Jude Bellingham. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (15), o inglês revelou que buscou inspiração para uma virada merengue contra o Arsenal em vídeos no TikTok.>