CONTRA O EQUADOR

Atacante do Bahia marca dois gols em virada da Seleção Brasileira

Ruan Pablo foi titular e capitão do Brasil sub-17

Convocado para amistosos da Seleção Brasileira sub-17, o atacante Ruan Pablo, do Bahia, brilhou diante do Equador, nesta segunda-feira (24), em duelo disputado na cidade de Daule, no país vizinho. Ruan marcou os dois gols do Brasil na vitória de virada por 2x1. >