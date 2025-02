DIA HISTÓRICO

Bahia enfrenta o The Strongest na Fonte Nova e busca classificação na Libertadores

Esquadrão entra em campo às 21h30 contra o time boliviano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 05:00

Bahia encara o The Strongest, pela Libertadores, em primeira decisão do ano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de 35 anos de espera, a Fonte Nova voltará a sediar um jogo de Copa Libertadores da América. Hoje, o Bahia encara o The Strongest, às 21h30, pelo jogo de volta da segunda fase da competição internacional. >

Com o duelo de hoje, a Fonte Nova terá recebido jogos de três das quatro edições de Libertadores que o Bahia disputou. A exceção é o torneio jogador em 1963, quando o tricolor fez os dois jogos na Venezuela. >

Com todos os ingressos vendidos, a expectativa é por uma Fonte lotada empurrando o Bahia contra os bolivianos. Depois do empate por 1x1 no jogo de ida, em La Paz, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para se classificar à terceira fase. O time conta justamente com o bom retrospecto em casa para levar a melhor. >

Na história da Libertadores, o Bahia nunca foi derrotado jogando como mandante. A estreia em casa aconteceu em 1960 - na primeira edição do torneio -, com um triunfo por 3x2 sobre o San Lorenzo, da Argentina. >

Marito, Flávio e Carlito marcaram os gols do Esquadrão, que não se classificou à segunda fase por conta dos 3x0 que sofreu no jogo de ida, na Argentina. Mas aquele duelo abriu a série invicta do tricolor na competição. >

Em 1989, pouco depois de ter sido campeão brasileiro sobre o Internacional, o tricolor foi líder do seu grupo batendo o Marítimo, o próprio Inter e o Deportivo Táchira na Fonte Nova. Na sequência ainda venceu o Universitario, do Peru, e empatou por 0x0 com o Colorado.>

Apesar do retrospecto positivo, o volante Caio Alexandre prega pés no chão. O volante diz que o Esquadrão precisa estar ligado do primeiro ao último segundo para não ser surpreendido em casa pelo adversário. >

"Foi um jogo altamente complicado lá na Bolívia, um jogo diferente para nós, por conta da altitude, mas mas tivemos um homem a mais desde o início da partida, a chance de trazer o resultado para Salvador, mas infelizmente quis o roteiro que fosse 1x1, e a gente traz para a nossa casa. Acho que ao lado do nosso torcedor somos muito fortes, o nosso torcedor é o nosso 12º jogador, coloca o time para frente. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, mas estamos preparados. Sabemos da dificuldade que foi lá, é ajustar os detalhes para a gente sair com a sonhada classificação", afirmou.>

A tendência é a de que Rogério Ceni repita o time que iniciou durante a estreia na Libertadores. A única dúvida é se mantém o trio de zagueiros ou volta com Luciano Juba. >

OLHO NO RIVAL>

O The Strongest chegou ao Brasil na sexta-feira como forma de se adaptar ao calor baiano. Além do clima quente, diferente da fria La Paz, a altitude é um trunfo que a equipe não vai ter na capital baiana. >

Jogando no nível do mar, o Tigre tem aproveitamento de apenas 14,6% na Libertadores. Em 96 jogos, a equipe perdeu 75, empatou 15 e venceu apenas seis. A única vez que o Strongest superou um brasileiro no Brasil foi em 2016, quando bateu o São Paulo por 1x0. >