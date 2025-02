LIBERTADORES

Com duas novidades, Bahia fecha preparação para enfrentar o The Strongest

Tricolor realizou o último treino antes do confronto com a equipe boliviana

O Bahia está pronto para o jogo decisivo pela Copa Libertadores da América. Na tarde desta segunda-feira (24), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida contra o The Strongest, nesta terça-feira (25), na Fonte Nova, às 21h30. >

O técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico e tático no qual passou as últimas orientações aos jogadores. O tricolor, inclusive, ganhou dois reforços para o confronto. >

Os laterais esquerdo Iago Borduchi e Zé Guilherme treinaram normalmente com o elenco. Iago está de volta após se recuperar de lesão. Ele atuou na vitória por 2x0 sobre a Juazeirense, no último sábado, pelo Campeonato Baiano. >

Já Zé Guilherme se apresentou ao Esquadrão nos últimos dias após ter sido campeão sul-americano com a Seleção Brasileira sub-20. O lateral foi formado pelo Grêmio e chega ao Bahia para reforçar o time principal e sub-20. >

A tendência é a de que o tricolor inicie a partida com: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo; Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. >

Depois do empate por 1x1 no primeiro jogo contra o The Strongest, em La Paz, o Bahia precisa de um triunfo por qualquer placar para se classificar à terceira fase da Libertadores. Novo empate leva o duelo para os pênaltis.>