Atacante Janderson é poupado de treino após sofrer trauma no ombro

Atacante do Leão machucou após dividida com Muriel durante exercício na reapresentação do clube

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 18:46

Apontado como substituto de Alerrandro contra o Bragantino, Janderson é poupado de treino Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quem será o centroavante titular contra o Red Bull Bragantino na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro? Apesar de Alerrandro ser o artilheiro da equipe na competição, a dúvida surge pelo jogador estar emprestado pela equipe paulista e ter no contrato uma multa de R$ 1 milhão para enfrentar o clube de origem. Se o Leão não conseguir negociar a participação do camisa nove, Janderson assume a titularidade. No entanto, o atacante foi poupado do treino desta quinta-feira (10).

A ausência de Janderson ocorre por recomendação médica do clube. Durante o treino em campo reduzido, na quarta-feira (9), o atacante dividiu com o goleiro Muriel e acabou sofrendo um trauma no ombro direito. Segundo o Vitória, o jogador se apresenta sem dor e não tem limitação aos movimentos com o braço.

O elenco do Leão se reapresentou às 15h no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura e realizaram ativação muscular na academia antes das atividades no campo. Em seguida, partiram para o trabalho de força e iniciaram as atividades sob comando de Thiago Carpini e comissão.

Em relação ao departamento médico, o meia Gabriel Santiago realizou trabalho de propriocepção e anaeróbico de resistência. Já os laterais Patric Calmon e Willean Lepo seguem em tratamento e com atividades controladas nos dois turnos. Pela manhã na academia e à tarde no campo.