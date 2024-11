AJUSTES NA EQUIPE

Atacante não participa de treino e deve desfalcar o Bahia contra o São Paulo

Rogério Ceni projeta mudanças em confronto direto pelo G6 do Brasileirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 15:14

Elenco do Bahia treina antes de pegar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia faz os últimos ajustes para o confronto com o São Paulo, marcado para esta terça-feira (5), às 21h30, na Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

Como aconteceu durante toda a semana, o atacante Biel não participou das atividades e dificilmente terá condição de jogo. Biel deu continuidade ao tratamento de uma lesão nas costas. Por conta do problema, ele ficou dois meses afastado dos gramados. O camisa 11 voltou ao time no empate por 1x1 com o Cruzeiro, e era cotado para começar na derrota por 3x2 diante do Vasco, mas voltou a reclamar de dor na região e foi vetado.

Outro que está fora da partida é o volante Rezende. Em fase de transição para o campo, ele ficou apenas na academia neste domingo.

O restante do elenco foi para o campo e Rogério Ceni comandou um trabalho técnico com foco nas finalizações. Em outra parte do treino, os atletas aprimoraram as bolas paradas com o auxiliar Charles Hembert, enquanto Ceni fez um tático com a equipe considerada titular.

Para o confronto direto contra o São Paulo, o treinador projeta mudanças na equipe. Uma delas será forçada, já que Thaciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucho Rodríguez e Ademir disputam a vaga. No meio-campo, Acevedo pode ser a novidade. Alvo de críticas, Jean Lucas pode ser sacado da equipe.