SÉRIE B

Athletic-MG x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte

Em situações opostas na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Athletic-MG e Cuiabá se enfrentam neste sábado (31), pela 10ª rodada da competição. O duelo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, e promete emoções distintas: enquanto os donos da casa tentam sair da zona de rebaixamento, os visitantes buscam retornar ao G-4. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Athletic-MG x Cuiabá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo no Disney+ (streaming).>

Athletic-MG

Disputando a Série B pela primeira vez em sua história, o Athletic amarga duas derrotas seguidas e ocupa a 18ª colocação, com apenas seis pontos. O técnico Roger Silva pode promover mudanças no time titular para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Wesley Gasolina e Matheus Guilherme, que entraram no segundo tempo na rodada anterior, podem começar jogando.>