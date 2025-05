SÉRIE B

Coritiba x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Em confronto direto pelo G-4 da Série B do Brasileirão, Coritiba e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 10ª rodada da competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.>