BRASILEIRÃO

Athletico-PR estreia no Brasileirão com goleada sobre o Cuiabá

Pablo, Canobbio, Leo Godoy e Mastriani garantem 4x0 a favor do Furacão na Ligga Arena

O Athletico-PR deu mostras de que poderá alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), o time paranaense não tomou conhecimento do Cuiabá e venceu por 4x0, na Ligga Arena, pela primeira rodada, solidificando assim o trabalho do técnico Cuca, que já conquistou o torneio estadual nesta temporada.