SÉRIE A

Bahia busca superar jejum como visitante contra o Atlético-MG

A bola rola nesta quarta (5), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:41

Willian José é o artilheiro do Bahia na Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após vencer o Bragantino no último domingo (2), o Bahia viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida abre uma sequência de dois jogos da equipe longe de Salvador, que também inclui um duelo contra o Internacional, no sábado (8). A bola às 20h, na Arena MRV.



Na 5ª posição do campeonato, o tricolor pode se aproximar do Mirassol em caso de triunfo. Para isso, o time precisa superar alguns tabus. O primeiro é ganhar fora de casa no Brasileirão depois de dois meses. A última vitória foi no dia 16 de agosto, contra o Corinthians, por 2x1.

O impacto do mau desempenho fora da Arena Fonte Nova pode ser visto nos números, já que o Bahia venceu apenas 13 dos seus 52 pontos no torneio fora da Arena Fonte Nova. A campanha é apenas a 13ª entre os visitantes.

“Já passou da hora de somarmos pontos fora de casa, o que é importante. Precisamos manter a pegada que temos quando jogamos em casa e buscar o resultado desde o primeiro minuto. O nosso time sabe jogar e eu não sei o que acontece que não jogamos o nosso melhor futebol fora da Fonte Nova. Acho que esses dois jogos serão importantes para revertermos isso”, disse o atacante Willian José em coletiva realizada nesta terça (4).

O segundo é vencer o Galo em Minas Gerais pela primeira vez desde 2019. Na ocasião, o gol de Gilberto selou a vitória por 1x0, em duelo válido pela Série A daquele ano. Ao todo, foram 22 jogos com mando do Atlético-MG, com o Esquadrão levando a melhor em apenas três oportunidades. Os mineiros fizeram valer o seu mando em 13 ocasiões, além de seis empates.

No primeiro turno, o Bahia fez valer a força da torcida e venceu por 2x1, com gol de Michel Araújo no último minuto. As equipes ocupam pontas diferentes na tabela, com o tricolor em 5º e se aproximando da vaga na Libertadores, enquanto o Atlético-MG está em 13º e vê o fantasma do Z-4 chegando mais perto. Ainda assim, Willian ressalta a dificuldade do confronto na capital mineira.

“Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Temos que estar preparados para os próximos jogos, em especial os que serão fora de casa porque sabemos da nossa força em casa, com a ajuda da nossa torcida. Falam que o nosso calendário é o mais fácil, mas creio que não, porque são equipes que brigam lá embaixo e que precisam ganhar para sair da zona de rebaixamento”, afirmou.

Retornos

Para a partida, o Bahia conta com um reforço vindo do departamento médico: o volante Caio Alexandre, que está recuperado de lesão no reto femoral e viajou com o elenco para Belo Horizonte. Outro que retorna é o atacante Ademir, que cumpriu suspensão no triunfo contra o Bragantino e retorna para o duelo.

Quem não joga é o lateral-direito Gilberto, com estiramento na região posterior da coxa direita, o zagueiro Gabriel Xavier, com lesão na panturrilha e o atacante Sanabria, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. O zagueiro Ramos Mingo recebeu o terceiro amarelo no triunfo de domingo e está suspenso.