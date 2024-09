EM SÃO PAULO

Atleta da NFL pede desculpas por dizer que tem medo de jogar no Brasil por 'alta criminalidade'

Na sexta-feira (6), o Philadelphia Eagles enfrentará o Green Bay Packers no estádio Corinthians

Estadão

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 13:49

Darius Slay pediu desculpas aos fãs brasileiros após criticar o Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Atleta da NFL, o americano Darius Slay pediu desculpas nesta quarta-feira após afirmar que estava com medo de vir jogar no Brasil por causa da "alta criminalidade". O Philadelphia Eagles, time de Slay, enfrentará o Green Bay Packers nesta sexta-feira na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo.

"Quero me desculpar com qualquer um que eu tenha ficado ofendido, essa não era minha intenção", escreveu Slay na rede social X (antigo Twitter). "Estou ansioso para jogar em seu lindo país e ouvi dizer que vocês são muito apaixonados, assim como nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!!!!", completou o jogador.

No início da semana, o cornerback dos Eagles havia criticado a segurança no Brasil em declarações em seu próprio podcast, chamado "Big Play Slay". "Semana 1 (da competição), estou ansioso, mal posso esperar. Mas, cara, eu não quero ir para o Brasil, quer saber por quê? Estou aqui para te dizer o porquê. Eles já nos disseram para não sair do hotel. Eles nos disseram que não podemos fazer muita coisa porque a taxa de criminalidade é louca...", declarou.

"Então a primeira coisa que as pessoas pensam é que algum horror pode acontecer. Eu disse à minha família para não ir para lá por que eu não vou estar em lugar nenhum. Vou ficar no quarto do hotel relaxando", completou o jogador.