Atlético de Madrid entra com recurso e tem punição reduzida após tumulto em clássico com o Real

A multa inicial, que era de 45 mil euros (R$ 270 mil) diminuiu para três mil euros (pouco mais de R$ 18 mil)

Estadão

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 14:16

Atlético de Madrid entrou com recurso contra a interdição do Setor Sul inferior do estádio Metropolitano por três partidas Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

O Comitê de competições da Federação Espanhola de Futebol decretou, nesta quinta-feira, a redução da interdição do Setor Sul inferior do estádio Metropolitano de três partidas para um jogo após o Atlético de Madrid entrar com um recurso.

A multa inicial, que era de 45 mil euros (R$ 270 mil) também diminuiu. Com a nova decisão, o clube de Madri vai desembolsar três mil euros (pouco mais de R$ 18 mil). O motivo da sanção é referente à confusão que ocorreu na partida com o Real Madrid.

No clássico, que terminou com o empate de 1 a 1, a organizada Frente Atlético, que ficou atrás do gol defendido por Thibaut Courtois no segundo tempo, atirou objetos no goleiro. A partida ficou paralisada por 24 minutos e os atletas chegaram a ir para os vestiários até que a situação se acalmasse.

Assim, para o duelo diante do Leganés, marcado para este domingo, o Atlético de Madrid vai ter cinco mil lugares a menos disponíveis para a sua torcida, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por meio de nota, o Atlético de Madrid "reiterou sua disposição em combater a violência nos estádios coibindo qualquer manifestação desta natureza e aplicando as sanções previstas em nosso regimento interno aos envolvidos".