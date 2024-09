RACISMO

Torcedores do Atlético de Madrid planejam ato racista contra Vini Jr

Colchoneros pretendem ir de máscara ao jogo para insultarem Vini sem serem identificados

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 13:14

Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Torcedores do clube espanhol Atlético de Madrid estão organizando uma ação racista contra Vinícius Jr no próximo jogo contra o Real Madrid, válido pela oitava rodada da liga espanhola, a La Liga. O plano é fazer com que o maior número possível de colchoneros vá ao jogo com máscaras, para proferir insultos racistas ao brasileiro sem serem identificados.

A hashtag #MetropolitanoConMascarilla está sendo subida nas redes sociais, encabeçando os planos para a partida no estádio Wanda Metropolitano. A última ação realizada por torcedores do Atlético de Madrid contra Vini ocorreu durante um jogo pela Copa do Rei na temporada 22/23, quando foi pendurado em uma ponte um boneco de Vini enforcado com os dizeres "Madrid odeia o Real".

Ato racista contra Vini Jr Crédito: Reprodução I Redes sociais

Em entrevistas à CNN, Vini chegou a afirmar que houve uma conversa entre os jogadores do Real Madrid, que combinaram que, caso haja algum ato racista durante o jogo, a equipe cogita deixar o campo e se retirar.

Conhecido pela sua luta contra o racismo no mundo, mas especialmente na Espanha, Vini Jr é o responsável pela primeira prisão por racismo na história do país. Na ocasião, três torcedores do clube espanhol Valencia receberam oito meses de pena.

Na última quinta-feira (26), foi decretada uma nova prisão, desta vez de um ano, para um torcedor do clube espanhol Mallorca que gritou insultos racistas para Vinicius e Chukwueze, jogador do Villarreal.