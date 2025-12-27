FUTEBOL

Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Jogador de 27 anos de idade assinou contrato de cinco anos com o Galo

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18:22

Anúncio foi feito pelo clube neste sábado (27) Crédito: Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou oficialmente, neste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador de 27 anos de idade, que foi revelado pelo Athletico-PR, assinou um contrato de cinco anos com o Galo.

Além do Furacão, o jogador tem passagens por Atlético de Madrid (Espanha), Nottingham Forest (Inglaterra), Olympique de Marselha (França) e Al Hilal (Arábia Saudita). O lateral também soma 19 jogos pela seleção brasileira, tendo participado da disputa da Copa América de 2021.