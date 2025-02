CAMPEONATO MINEIRO

Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), no Mineirão

Atlético-MG x Athletic se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do estadual. O Galo tenta engatar a segunda vitória na competição, após ter batido o Villa Nova por 1 a 0. Já o Esquadrão de Aço bateu o Tombense por 3 a 1 na última rodada e vem embalado para manter o bom desempenho no Mineiro. Confira informações da partida:>