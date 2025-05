CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 10ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 17:00

Arena MRV Crédito: Atlético Mineiro/Divulgação

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo

O duelo entre Atlético-MG e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). >

Atlético-MG

O Galo chega para o confronto com 13 pontos, ocupando a 9ª colocação, atrás do próprio Corinthians nos critérios de desempate. No meio de semana, garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil, mas ainda tem decisão pela Sul-Americana na próxima rodada. Para o jogo deste sábado, Cuca terá desfalques como Guilherme Arana, Caio Maia e Cadu. Cuello preocupa após sair com dores na última partida, e Hulk deve ir para o jogo. >

Corinthians

O Timão também soma 13 pontos e aparece em 8º lugar. Classificado na Copa do Brasil, ainda luta por uma vaga na Sul-Americana. Dorival Júnior segue com desfalques importantes, como Rodrigo Garro, Memphis Depay e Gustavo Henrique. O treinador tem promovido rodízio no elenco. >

Prováveis escalações de Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera (Patrick) e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk (Júnior Santos) e Bernard. Técnico: Cuca >

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Martínez (Raniele), Maycon, Bidon e Carrillo; Igor Coronado (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior>

Ficha do Jogo

Jogo: Atlético-MG x Corinthians >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 10ª>

Data: Sábado, 24 de maio de 2025>

Horário: 21h (de Brasília)>

Local: Arena MRV, Belo Horizonte - MG>