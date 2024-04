CAMPEONATO BAIANO

Ba-Vi da final: veja onde assistir, escalações e arbitragens

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (7), na Fonte Nova, pela taça do estadual

Publicado em 6 de abril de 2024 às 18:04

Bahia e Vitória vão se enfrentar pela quarta vez em 2024 Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O campeão baiano de 2024 será conhecido neste domingo (7). Na Fonte Nova, Bahia e Vitória disputam a taça. O Leão começa o duelo em vantagem após vencer o jogo de ida, no Barradão, por 3x2, e pode quebrar o jejum de seis anos sem conquistar o estadual em caso de triunfo ou empate. O técnico Léo Condé deve repetir a escalação do último clássico, com três volantes protegendo a área rubro-negra.

No Bahia, a luta é para reverter a vantagem do rival e não perder a disputa em casa. O tricolor leva a taça no tempo normal em caso de triunfo por dois gols de diferença. Se vencer por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Esquadrão aposta na força da Fonte Nova para desbancar o Leão. Confira informações sobre a partida.

TRANSMISSÃO

A final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Vitória, terá transmissão ao vivo pela TVE, em TV aberta e no YouTube. A bola rola às 16h.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Juba e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Dudu, Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

ARBITRAGEM

O árbitro da final será Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.

Já o árbitro de vídeo será de fora do estado. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, ficará no VAR.

INGRESSOS