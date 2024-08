CONFIRA RETROSPECTO

Ba-Vi da Série A vai ser o sétimo clássico realizado no Dia dos Pais

Último confronto entre os baianos na data comemorativa aconteceu em 1992, em partida válida pelo Campeonato Baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 05:00

Ba-Vi do Brasileirão vai ser o sexto em 2024 e o sétimo realizado em um "Dia dos Pais" Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

A emoção de vencer um clássico é sempre especial, ainda mais quando a alegria é compartilhada com amigos e familiares. Neste domingo (11), a comemoração do Dia dos Pais dos baianos vai ser acompanhada por mais um Ba-Vi, o sexto só neste ano. Independente de quem comemorar, das arquibancadas da Fonte Nova ou não, o evento vai continuar sendo curioso, já que este vai ser o sétimo jogo entre Bahia e Vitória nessa data comemorativa.

Apesar de todas as seis partidas terem sido realizadas no palco da vez, o tricolor ainda não conseguiu superar o rival no Dia dos Pais. São duas vitórias para o clube rubro-negro e quatro empates. Somando todos os confrontos, o Esquadrão marcou três gols, enquanto o rubro-negro balançou as redes seis vezes no período. Deste recorte, o resultado que mais se repetiu foi um empate sem gols.

Vale destacar que na última oportunidade em que Bahia e Vitória se enfrentaram em um domingo como esse, o apito final veio acompanhado por vaias das duas torcidas, que se uniram para protestar contra um jogo sem gols e com ausência de emoções. A ocasião aconteceu no dia 9 de agosto de 1992, em um duelo pelo Campeonato Baiano. Nem mesmo jogadores como Lima Sergipano, Grizzo, Vampeta e Alex Alves conseguiram cessar as vaias.

“O pobre futebol proporcionado por Bahia e Vitória refletiu no que foi o empate em 0x0, no primeiro clássico do ano. (...) No aspecto técnico, o Ba-Vi deixou muito a desejar. A prova disso é que, após o encerramento da partida, as duas equipes deixaram o gramado vaiadas pelas torcidas”, diz um trecho do CORREIO no dia seguinte à partida.

A crônica ainda relata como as duas equipes fizeram uma partida equilibrada. No entanto, o equilíbrio estava nivelado por baixo devido aos erros da dupla Ba-Vi. “Os dois times erraram nas trocas de passes e também nas finalizações”, conta outra parte do texto antes de detalhar apenas dois lances com perigo de gol.

Confira os seis Ba-Vis realizados no dia dos pais:

10/08/1952 - BAHIA 2x2 VITÓRIA - Amistoso na Fonte Nova

14/08/1955 - BAHIA 0x1 VITÓRIA - Campeonato Baiano na Fonte Nova

10/08/1980 - BAHIA 0x2 VITÓRIA - Campeonato Baiano na Fonte Nova

12/08/1984 - BAHIA 1x1 VITÓRIA - Campeonato Baiano na Fonte Nova

11/08/1991 - BAHIA 0x0 VITÓRIA - Campeonato Baiano na Fonte Nova