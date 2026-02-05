FUTEBOL

Bahia acerta com o Tottenham data de chegada de atacante argentino

Jogador de 22 anos chega ao clube após período de empréstimo no Rosario Central

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:03

Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia fechou um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para contratar o atacante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, atualmente emprestado ao Rosario Central.

Pelo entendimento entre as partes, o jogador se apresentará ao clube baiano no meio da temporada, quando se encerra o vínculo de empréstimo com o time argentino, iniciado em julho de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Yuri Santana.

Mesmo com o acerto encaminhado, Véliz recentemente concedeu entrevista demonstrando intenção de permanecer no Rosario Central após marcar um gol na partida válida pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. Em 2026, o atacante soma três partidas e um gol marcado.

