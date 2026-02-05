Bahia acerta com o Tottenham data de chegada de atacante argentino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:03
O Bahia fechou um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para contratar o atacante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, atualmente emprestado ao Rosario Central.
Pelo entendimento entre as partes, o jogador se apresentará ao clube baiano no meio da temporada, quando se encerra o vínculo de empréstimo com o time argentino, iniciado em julho de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Yuri Santana.
Mesmo com o acerto encaminhado, Véliz recentemente concedeu entrevista demonstrando intenção de permanecer no Rosario Central após marcar um gol na partida válida pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. Em 2026, o atacante soma três partidas e um gol marcado.
No Tottenham, o atacante teve poucas oportunidades, participando de apenas dez jogos. Desde 2023, passou por empréstimos a Sevilla e Espanyol, na Espanha, antes de retornar ao Rosario Central, equipe que o revelou e que ele voltou a defender no início de 2025.