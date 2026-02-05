Acesse sua conta
Bahia acerta com o Tottenham data de chegada de atacante argentino

Jogador de 22 anos chega ao clube após período de empréstimo no Rosario Central

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:03

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz
Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia fechou um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para contratar o atacante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, atualmente emprestado ao Rosario Central.

Pelo entendimento entre as partes, o jogador se apresentará ao clube baiano no meio da temporada, quando se encerra o vínculo de empréstimo com o time argentino, iniciado em julho de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Yuri Santana. 

Mesmo com o acerto encaminhado, Véliz recentemente concedeu entrevista demonstrando intenção de permanecer no Rosario Central após marcar um gol na partida válida pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. Em 2026, o atacante soma três partidas e um gol marcado.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que negocia com o Bahia

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
1 de 5
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central

No Tottenham, o atacante teve poucas oportunidades, participando de apenas dez jogos. Desde 2023, passou por empréstimos a Sevilla e Espanyol, na Espanha, antes de retornar ao Rosario Central, equipe que o revelou e que ele voltou a defender no início de 2025.

