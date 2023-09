Bahia anuncia a saída do gerente de futebol João Paulo Sanches

O ciclo de João Paulo Sanches como gerente de futebol do Bahia chegou ao fim. O clube anunciou, na tarde desta sexta-feira (8), a saída do profissional. Em nota, o tricolor afirma que a mudança faz parte da reestruturação no departamento de futebol. Vale lembrar que, na última quarta (6), o técnico Renato Paiva pediu demissão e deixou a equipe. O substituto será Rogério Ceni .

João Paulo foi contratado pelo Bahia em janeiro do ano passado. Em um ano e oito meses no clube, o profissional conquistou um título, do Campeonato Baiano deste ano. Também participou do acesso para a Série A, na temporada 2022.