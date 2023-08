Kanu chegou ao Bahia no início do ano e é um dos líderes do elenco. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O Bahia oficializou a compra dos direitos econômicos do zagueiro Kanu. Nesta quarta-feira (23), o tricolor informou que o defensor, que pertencia ao Botafogo, assinou um novo vínculo em definitivo com o clube baiano com duração até 2027.



Kanu chegou ao Bahia no início da atual temporada, emprestado pelo Botafogo, com opção de compra. O Esquadrão tinha até o fim do ano para decidir se exerceria ou não o direito, mas decidiu antecipar após o jogador receber uma oferta do futebol da Arábia Saudita.

O Bahia não revelou os valores da negociação, mas de acordo com apuração do CORREIO, clube pagará cerca de R$ 10 milhões. Com o acerto, o zagueiro estará disponível para enfrentar o próprio Botafogo, neste domingo (27), às 16h, n estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.