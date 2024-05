NÃO PODE VACILAR

Bahia aposta em invencibilidade contra o Criciúma para avançar na Copa do Brasil; veja o retrospecto

Time baiano tem vantagem após vencer confronto de ida

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

Meia Cauly é uma das armas do Bahia para avançar na Copa do Brasil Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia se prepara para uma decisão. Nesta quinta-feira (23), o tricolor encara o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, às 19h, de olho em uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida por 1x0, na Arena Fonte Nova, o time baiano tem a vantagem do empate para avançar, mas também pode se apegar a outro aspecto e voltar a Salvador classificado: o retrospecto no confronto.

Apesar da história entre Bahia e Criciúma apresentar equilíbrio, o tricolor leva vantagem no duelo. Em 24 partidas, o clube baiano venceu 10, perdeu sete e outras sete terminaram empatadas. Por sinal, o time vive uma sequência invicta contra o Tigre.

A última vez que o Esquadrão perdeu do Criciúma foi pela Série B de 2016. Fora de casa, o atacante Gustavo (duas vezes) e Hélio Paraíba marcaram os gols da vitória catarinense por 3x2. Hernane e Moisés descontaram para o clube baiano. De lá para cá, quatro duelos, com três triunfos do Bahia e um empate.

Já na condição de visitante, o histórico não é tão favorável, mas o tricolor já conseguiu os resultados que precisa para se classificar. Em 12 confrontos no interior catarinense, o time azul, vermelho e branco venceu três, perdeu sete e empatou dois duelos, o que representa um aproveitamento de 30,55%.

A última vez que o Bahia levou a melhor sobre o Criciúma lá foi em 2014. O lateral esquerdo Guilherme Santos marcou o único gol no duelo pela 35ª rodada da Série A. A equipe voltou a encarar o Tigre no estádio Heriberto Hülse em 2022, e ficou no 0x0, pela Série B.

Sem vacilar

Mesmo tendo a vantagem do empate para classificar, no tricolor o discurso é o de não jogar com o regulamento embaixo do braço. O grupo projeta um jogo difícil por conta da pressão que a torcida deve fazer, mas analisa que o estilo de jogo deve continuar o mesmo.

“Acho que todo jogo o Rogério sempre trabalha com a proposta que ele acha que vai dar certo, então a gente trabalhou focado no Criciúma, na maneira que ele joga, para que a gente possa desempenhar da melhor maneira possível e sair com mais uma classificação, que é o mais importante”, afirmou o lateral Luciano Juba.

O foco também é outro pedido feito pelos jogadores para que o time não vacile em campo, já que a vitória catarinense por um gol de diferença levará a decisão da vaga para os pênaltis. Na atual edição da Copa do Brasil, o tricolor já sentiu o gosto de decidir nas penalidades.

Contra o Caxias, na segunda fase, o time levou o empate no final do tempo normal e ficou no 2x2. Nas cobranças, o triunfo por 6x5 garantiu a vaga. Se passar pelo Criciúma, o adversário nas oitavas de final será decidido em sorteio.

Por falar em concentração, o Bahia chega descansado. Por conta da paralisação do Brasileirão, o jogo contra o Atlético-MG, inicialmente marcado para o domingo (19), foi adiado. Com isso, o tricolor ganhou 11 dias de preparação para o jogo eliminatório. Na visão de Juba, o tempo apenas treinando não tirou o ritmo da equipe.