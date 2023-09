O Bahia saiu na frente mas levou empate do Vasco na Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia perdeu uma boa chance de abrir distância da zona de rebaixamento. No confronto direto com o Vasco, o Esquadrão saiu na frente, mas cedeu o empate e ficou no 1x1, na noite deste domingo (3), na Fonte Nova.



Em um jogo de poucas chances claras, Ademir abriu o placar aos 44 minutos do 1º tempo. Na segunda etapa, Marlon Freitas foi derrubado na área por Gilberto e Vegetti, de pênalti, deixou tudo igual.



O resultado mantém as duas equipes em situação delicada no Brasileirão. O Esquadrão é o 16º colocado, com 22 pontos, um a mais do que o Santos, primeiro time no Z4. O Peixe foi derrotado pelo América-MG. O Vasco é o 18º, com 17.

O próximo compromisso do Esquadrão no Brasileirão será mais um confronto direto. Na quinta-feira (14), enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira.

O JOGO

Sem Cauly, machucado, Renato Paiva fez a alteração esperada e escalou Léo Cittadini. No ataque, Everaldo voltou a ser titular e formou o ataque com Ademir e Rafael Ratão. A grande novidade ficou no banco de reservas. Luciano Juba foi relacionado pela primeira vez.

No Vasco, as atenções também ficaram para os suplentes. Grande contratação da temporada, o francês Payet apareceu entre as opções.

Se aproveitando do fator casa, o Bahia começou a partida com mais posse de bola e viu o Vasco se armar para o contra-ataque. As estratégias ficaram claras logo aos sete minutos. Pablo Vegetti recebeu passe esticado e saiu livre, mas foi desarmado por Kanu.

A resposta do Bahia veio logo na sequência. Rezende recuperou a bola e deu passe açucarado para Everaldo. Maicon bloqueou a finalização. No complemento da jogada, Thaciano tocou de cabeça para Everaldo. O zagueiro vascaíno cortou mais uma.

Apesar da intensidade inicial, o Bahia não conseguiu transformar a maior posse de bola em pressão. O Esquadrão tinha muita dificuldade na criação. Nos primeiros 45 minutos, Léo Cittadini pouco apareceu para armar o time.

Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o duelo se encaminhava para o intervalo sem gols, mas aos 44 minutos o Bahia mudou a história.

Na jogada iniciada por Camilo Cándido, Rezende foi na linha de fundo e cruzou rasteiro. Everaldo não conseguiu aproveitar, mas a bola sobrou para Ademir, livre, abrir o placar e colocar o Esquadrão em vantagem.

VACILO

O Bahia voltou para o segundo tempo sem mudanças. Já o Vasco apostou todas as fichas no francês Payet, que entrou na vaga de Gabriel Pec.

A tônica do jogo, no entanto, não mudou. Enquanto o Bahia tentava a construção ofensiva na base do toque, o Vasco esperava o erro adversário para encaixar o contra-ataque.

Aos 10 minutos Everaldo saiu de cara com o goleiro. O camisa 9 tentou driblar, foi desarmado e perdeu uma chance incrível. Para a sorte dele o impedimento foi marcado.

Para tentar pressionar o Vasco, Renato Paiva tirou o apagado Cittadini e colocou Biel. Mas foi o Vasco quem chegou ao empate.

Aos 17 minutos, Marlon Gomes foi derrubado na área por Gilberto e o árbitro marcou pênalti. Vegetti cobrou e deixou tudo igual na Fonte Nova.

Apesar do gol sofrido, o Bahia manteve a postura que vinha apresentando. O Esquadrão quase chegou ao segundo na bola cruzada na área. Kanu mandou por cima do gol.

O zagueiro teve outra boa chance em cabeçada após escanteio. O goleiro Léo Jardim fez grande defesa e salvou o Vasco.

Na reta final o confronto ficou aberto. No vacilo da defesa do Bahia, Jair recebeu de frente na grande área e teve a chance da virada vascaína, mas chutou para fora.

Em uma última cartada, Renato Paiva promoveu a estreia de Juba, que entrou no lugar de Ratão, e trocou Rezende por Mugni.

O tricolor ficou com um a mais depois que Jair acertou uma cotovelada em Juba. O VAR chamou para a revisão e o volante recebeu o vermelho direto.

Na tentativa de se lançar ao ataque, o Bahia perdeu boas chances. No contra-ataque, Everaldo tentou jogar sozinho e perdeu a bola. minutos depois, Jacaré tocou para Biel chutar forte, mas o impedimento foi marcado.

Pouco inspirado, o Bahia viu o tempo passar e desperdiçou a oportunidade de vencer mais uma em casa no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro (22º rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Mugni), Thaciano e Léo Cittadini (Biel); Ademir (Jacaré), Everaldo e Rafael Ratão (Juba). Técnico: Renato Paiva.

Vasco: Léo Jardim, Robson Bambu (Rodríguez), Léo, Maicon e Lucas Pitton; Medel (Jair), Praxedes (Marlon Gomes) e Paulinho; Gabriel Pec (Payet), Pablo Vegetti e Serginho (Ferreira). Técnico: Ramón Díaz.

Local: Fonte Nova

Gols: Ademir, aos 44 minutos do 1º tempo, Vegetti, aos 17 do 2º tempo

Cartão amarelo: Gilberto, Vitor Hugo (Bahia); Medel (Vasco)

Cartão vermelho: Jair (Vasco)

Público: 45.789 pagantes

Renda: R$1.723.558,96

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC).