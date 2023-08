Bahia de Feira perde para o Nacional, mas avança às quartas da Série D

O Bahia de Feira está nas quartas de final da Série D. A classificação veio mesmo com derrota por 3x2, de virada, para o Nacional-AM, no sábado (19), no estádio da Colina, em Manaus. Isso porque o placar foi o suficiente para o Tremendão avançar no agregado, já que havia vencido o primeiro encontro por 2x0, na Arena Cajueiro. Assim, levou a melhor por 4x3 no total e ficou com a vaga.



O rival começou melhor a partida, mas o time baiano, aos poucos, foi chegando ao ataque. Chegou a ver Paulo Paraíba balançar as redes aos 8 minutos, mas o árbitro deu impedimento. Aos 15, o Bahia de Feira abriu o placar: Cazumba cruzou da esquerda, Ronan se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo da rede. Aos 23, o Tremendão ficou com um homem a mais em campo, após o zagueiro Paulinho, da equipe amazonense, ser expulso com a ajuda do VAR.