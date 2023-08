Bahia de Feira vence Potiguar nos pênaltis e avança na Série D

O Bahia de Feira conseguiu a classificação para as oitavas de final da Série D de maneira dramática, neste sábado (5), ao vencer o Potiguar por 1x0 no tempo regular e por 7x6 na disputa de pênaltis.



Com a bola rolando na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, coube a Toni Galego fazer o único gol da partida e devolver o placar da derrota no jogo ida, em Mossoró (RN). O resultado levou a decisão para as cobranças de penalidades.



E foi uma emoção só. O Bahia de Feira cobrou primeiro e, a cada gol convertido, o Potiguar fazia o mesmo. Nas duas cobranças que o time da casa perdeu, o visitante também fez igual. Até que, na nona penalidade do Potiguar, o goleiro Alan defendeu o chute de Giovanni no meio do gol e fez a festa do time baiano.