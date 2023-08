Bahia derrota o Vitória e e dispara na liderança do Baianão Feminino

O Bahia é ainda mais líder do Campeonato Baiano Feminino. As Mulheres de Aço dispararam no topo da competição depois de vencerem o clássico contra o Vitória, 2x1, na tarde de sábado (19), em Pituaçu. Vilma e Juliana marcaram os gols do triunfo tricolor, enquanto Taissinha, de pênalti, descontou para as Leoas. A equipe rubro-negra ainda chegou a desperdiçar uma penalidade com Laís.



Com o resultado, o Bahia manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos 12 pontos em quatro jogos. Até aqui, o time marcou 18 gols, sofrendo apenas três. Já o Vitória, com a derrota, estacionou nos sete pontos. Permaneceu em segundo lugar, mas pode cair de posição com o complemento da rodada, neste domingo (20).