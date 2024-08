NO MARACANÃ

Bahia desperdiça chances, perde para o Fluminense e amplia sequência sem vencer no Brasileirão

Esquadrão ficou mais distante da zona de classificação da Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 17:57

Ataque tricolor perdeu chances claras contra o Fluminense no Maracanã Crédito: Celo Gil/EC Bahia

O Bahia ampliou o seu jejum sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (4), o tricolor foi ao Maracanã com a missão de superar o Fluminense para não se distanciar do G6, mas acabou derrotado por 1x0.

Em um jogo no qual o Esquadrão tentou ter o controle através da posse de bola, mas pouco incomodou no ataque, o time carioca foi eficiente e abriu o placar no primeiro tempo com Kauã Elias. Na segunda etapa, o tricolor empilhou chances perdidas, deu espaços ao adversário e não conseguiu reagir.

A derrota fez o time baiano chegar a cinco jogos sem vencer na Série A - foram três derrotas e dois empates. A equipe permanece na 7ª colocação, mas aumentou em três pontos a distância para o São Paulo, que fecha a zona de classificação da Libertadores. Já o Fluminense deixou a vice-lanterna, mas segue na zona de rebaixamento, com 20 pontos.

O Bahia agora dará uma pausa no Brasileirão para focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, recebe o Botafogo, às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final.

O JOGO

De olho na decisão contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, Rogério Ceni poupou alguns atletas. Gilberto ficou com a vaga de Arias, enquanto Everaldo voltou ao time no lugar de Thaciano. O zagueiro Kanu também retomou a condição de titular após se recuperar de lesão na face. Mas a principal surpresa foi a entrada de Luciano Rodríguez no lugar de Cauly. Foi o primeiro jogo do uruguaio como titular.

Com Everaldo jogando pelo lado direito, Luciano Rodríguez ficou centralizado como referência. E foi o uruguaio que teve a primeira grande chance do jogo. Logo aos cinco minutos, a jogada que começou com Gabriel Xavier na defesa chegou aos pés de Everton Ribeiro. O meia cruzou rasteiro e Lucho, sozinho, chutou fraco. Ele ainda tentou no rebote, mas Fábio fez outra defesa. Um gol incrível perdido pelo Bahia.

A chance desperdiçada pelo time baiano por muito pouco não foi ainda mais lamentada minutos depois. O jogo era equilibrado, mas a defesa tricolor vacilou e Diogo Barbosa lançou Kauã Elias. O atacante pedalou em cima de Iago e com um chute forte balançou as redes. O VAR analisou o lance e o impedimento foi marcado.

O confronto seguiu aberto. Enquanto o Esquadrão tentava ter a bola no pé para controlar o adversário, a equipe carioca apostava na velocidade dos seus atacantes e laterais. Com o passar do tempo, o jogo teve também muitas disputas e faltas no meio-campo. Rogério Ceni teve que fazer a primeira mudança quando Gilberto se machucou. O colombiano Arias foi para o campo.

O jogo se encaminhava para um empate na primeira etapa, mas aos 44 minutos, Arias limpou a marcação e entregou para Samuel Xavier. O lateral cruzou e Kauã Elias, livre de marcação, usou a cabeça para abrir o placar para o Fluminense. Dessa vez o gol foi validado e o Bahia ficou em desvantagem.

O Esquadrão voltou do intervalo com o mesmo time e por muito pouco não tomou o segundo gol logo nos primeiros minutos. Jhon Arias recebeu livre dentro da área e soltou a bomba, mas a bola explodiu no rosto de Marcos Felipe.

Para tentar mudar a situação, o Bahia adotou outra postura e começou a arriscar de fora da área. Everton mandou de longe e com o desvio na defesa quase venceu Fábio. Na cobrança do escanteio, Luciano Rodríguez recebeu livre e, de cabeça, perdeu outro gol incrível.

Lançado ao ataque, o tricolor não acertava o pé e dava espaços para o Fluminense contra-atacar. Ceni então recorreu ao banco. Thaciano e Cauly foram para o jogo nos lugares de Everaldo e Lucho, respectivamente. Mas o tricolor seguiu com a mesma dificuldade na criação.

Na reta final da partida, o Bahia pouco ameaçou o Fluminense. Sem poder de reação, o Esquadrão viu o tempo passar e ao apito final lamentou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (21ª rodada)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander) e Ganso (John Kennedy); Arias, Kauã Elias (Keno) e Kevin Serna (Lima). Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre (De Pena), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Luciano Rodríguez (Cauly), Everaldo (Thaciano) e Biel (Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Maracanã

Gol: Kauã Elias, aos 44 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Thiago Santos, Diogo Barbosa e Thiago Silva (Fluminense); De Pena e Cauly (Bahia)

Público: 50.262 torcedores

Renda: R$ 1.852.136,00

Arbitragem: Davi Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Leone Rocha (GO) e Douglas Pagung (ES).