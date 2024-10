DEFESA VAZADA

Bahia é o segundo time que mais sofre gols fora de casa na Série A

Campanha fora da Fonte Nova deixa o Esquadrão longe de uma vaga na Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 31 de outubro de 2024 às 05:00

Tricolor precisa melhorar o desempenho da defesa fora de casa no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Bahia tem sentido na tabela de classificação o resultado da campanha ruim fora de casa. Além de não vencer nas últimas duas partidas longe da Fonte Nova, o tricolor se tornou o segundo clube da Série A que mais levou gols na condição de visitante. Mais um problema que Rogério Ceni precisa resolver para ter um final de ano feliz.

Levando em consideração apenas os jogos fora de casa, o Esquadrão foi vazado pelos adversários 28 vezes em 16 duelos, o que representa uma média de 1,75 gol por confronto. Entre as 20 equipes que disputam o Brasileirão, o time baiano está empatado com o Atlético-GO, lanterna da competição. A dupla é superada apenas pelo Juventude, que sofreu 30. O clube gaúcho, assim como o Dragão, também está na zona de rebaixamento.

Os dois últimos compromissos contribuíram para a marca negativa. O Bahia levou um gol do Cruzeiro, no empate por 1x1, no Mineirão, e outros três do Vasco, na derrota por 3x2, em São Januário. Dos resultados, o jogo contra a equipe carioca foi o que gerou maior impacto. O tricolor sofreu um apagão no primeiro tempo e foi atacado com facilidade pelo alvinegro. O próprio Rogério Ceni reconheceu a fragilidade da equipe.

“Jogar bem e não jogar bem, perder e ganhar, é parte do jogo. Mas a maneira como você se posta dentro de campo… não tem motivos para o time ter se postado dessa maneira. Foi longe de aceitável a primeira parte do jogo. Difícil ter que fazer duas mudanças com 30 minutos. Tudo tem o seu limite. Vamos ter tempo para treinar e encontrar as soluções. Não faz parte do jogo como a gente se postou”, analisou o treinador após a partida.

No Brasileirão, três equipes conseguiram marcar três ou mais gols no Bahia. Além do Vasco, o Fortaleza venceu por 4x1, no Castelão, e o São Paulo fez 3x1, no Morumbi. Por sinal, o clube paulista é o próximo adversário do Esquadrão, na terça-feira, em mais um confronto direito que o time de Ceni terá na reta final da Série A.

O tricolor baiano é o atual 7º colocado, com 46 pontos, enquanto o São Paulo fecha a zona de classificação para a Libertadores, com 51. A boa notícia para o Bahia é que a partida será na Fonte Nova. Em casa, o Esquadrão costuma mudar completamente a sua postura. Tanto que sofreu apenas nove gols como mandante e tem aproveitamento de 71.1%.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente, a probabilidade do Bahia se classificar para a Libertadores é de 18,6%. Os dados são atualizados a cada rodada do Brasileirão e levam em consideração os adversários e resultados de cada equipe.

O tricolor terá boa chance de disputar o torneio internacional se fizer o dever de casa na reta final da temporada. Dos últimos sete jogos do clube no ano, quatro serão na Fonte Nova, contra São Paulo, Palmeiras, Athletico-PR e Atlético-GO. Longe dos seus domínios, o Esquadrão ainda enfrentará o Juventude, Cuiabá e Corinthians.