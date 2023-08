Em maio, cúpula do City visitou escolinha no campo do Marisko; equipamento será utilizado pelo Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA

A parceria entre a prefeitura de Salvador e o Bahia para que o tricolor administre campos de futebol na capital baiana está oficialmente selada.



Na manhã desta terça-feira (15), os equipamentos que serão utilizados pelo Esquadrão foram divulgados durante evento de lançamento da Lei Municipal de Esportes e Lazer.



Ao todo, a prefeitura repassou ao Bahia 11 campos que foram reformados. O clube baiano implantará escolinhas de futebol nesses locais. A ideia é aproximar o tricolor de comunidades carentes, além de revelar possíveis talentos.

"O Grupo City me procurou querendo fazer um trabalho social. Me perguntou se eu teria condições de ceder campos para que eles pudessem implantar escolinhas e possibilitar a prática esportiva e revelar atletas. Sabemos que quando a criança cresce e sai do bairro um atleta, ela inspira as outras”, explicou o prefeito Bruno Reis.

“Assinamos o termo de concessão de uso para que o Bahia utilize 11 campos e inicie o trabalho social na cidade de Salvador. Em breve também iremos anunciar também com o Vitória", completou.

Foram escolhidos o campos do Candeal, Urbis (Subúrbio), Pronaica (Cajazeiras), Laska (Cidade Baixa), Marisko (Uruguai), Centro Integrado de Esportes (Itapuã), Vale das Pedrinhas, Beco do Cirilo (Liberdade), Arvoredo (Cabula), Mirandão (Valéria) e Jaqueirão (Pau da Lima).

"Em parceria com o Esporte Clube Bahia transformaremos essas 11 arenas em celeiros de craques. Não tenho dúvidas de que dessa parceria nascerão atletas para o país. Por isso estamos felizes com esse projeto importante para a cidade de Salvador”, analisou Júnior Magalhães, secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

CAMPOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO BAHIA EM SALVADOR

Candeal

Urbis (Subúrbio)

Pronaica (Cajazeiras)

Laska (Cidade Baixa)

Marisko (Uruguai)

Centro Integrado de Esportes (Itapuã)

Vale das Pedrinhas

Beco do Cirilo (Liberdade)

Arvoredo (Cabula)

Mirandão (Valéria)

Jaqueirão (Pau da Lima)

O SEO do Bahia, Raul Aguirre explicou que a ideia é fazer um projeto social, sem visar necessariamente a captação de jogadores, mas não descartou o surgimento de talentos.

“É um projeto muito importante. Do lado do Bahia e do Grupo City marca o nosso primeiro projeto aqui, que marca e contribui para o desenvolvimento da sociedade, em especial o projeto da prefeitura com as crianças. Estamos muito contentes em poder ajudar”, afirmou.

Ao todo 30 campos foram colocados à disposição do Bahia pela prefeitura. Apesar de iniciar com 11 equipamentos, o Raul Aguirre não descarta que o projeto seja ampliado no futuro para atender mais bairros.

“A prefeitura contribui com os campos e nós vamos fazer toda a operação. Colocaremos todo o pessoal técnico de futebol. O projeto é social, o objetivo não é o de procurar talentos para a base, mas pode acontecer.

ACADEMIAS DE FUTEBOL

De acordo com Raul Aguirre, a implantação de escolinhas em campos cedidos pela prefeitura não tem relação com a ideia do Grupo City de construir Academias de futebol em Salvador e outras cidades do estado.

Em maio, durante o fechamento jurídico da SAF, Ferran Soriano, SEO do Grupo City, explicou que o fundo construirá estruturas semelhantes às que já possui em cidades como Manchester, na Inglaterra, e Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Soriano chegou a visitar o campo do Marisko, um dos equipamentos que foram cedidos pela prefeitura para o Bahia.