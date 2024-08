COM PORTÕES ABERTOS

Bahia encara o 3B Sports em Pituaçu na final da Série A2 do Brasileirão feminino

O time feminino do Bahia está a um passo de fazer história. Neste domingo (4), as Mulheres de Aço entram em campo contra o 3B Sports, pelo jogo de volta da final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio de Pituaçu, às 11h, com portões abertos para a torcida. Em casa, o Esquadrão quer contar com o apoio dos tricolores para faturar o seu primeiro título nacional na história da modalidade.