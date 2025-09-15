Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia encara o Cruzeiro buscando virar a página após eliminação e recuperar lugar no G-4

Esquadrão encara a Raposa nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Bahia x Cruzeiro
Bahia x Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sacudir a poeira da eliminação na Copa do Brasil, recuperar um lugar no G-4 e defender a invencibilidade como mandante no Brasileirão. Essas são as missões do Bahia para o confronto diante do Cruzeiro, nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada da competição. A tarefa, porém, não será simples, já que a Raposa segue firme na perseguição ao líder Flamengo e não perde como visitante há bastante tempo.

A queda nas quartas de final da Copa do Brasil foi especialmente dolorosa para o Esquadrão. Depois de vencer o Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe fez uma atuação irreconhecível na volta e acabou derrotada por 2 a 0. Para piorar, no Brasileirão, o Bahia perdeu a quarta colocação justamente para seu algoz da rodada anterior, o Mirassol, que o goleou por 5 a 1, chegou aos 38 pontos após vencer também o Grêmio no fim de semana, e empurrou o Tricolor para a quinta posição, com 36 pontos. Agora, mordido, o time de Rogério Ceni quer dar a resposta à torcida e retomar espaço entre os quatro primeiros.

Últimos confrontos entre BahiaxCruzeiro

Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Bahia 1x1 Cruzeiro - 30ª rodada Brasileirão 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 4x1 Cruzeiro - 11ª rodada Brasileirão 2024 por Arrison Marinho/CORREIO
Cruzeiro 3x0 Bahia - 29ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x2 Cruzeiro - 10ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues I EC Bahia

Para isso, o Bahia aposta em sua principal arma na temporada: a Fonte Nova lotada de tricolores. O Esquadrão é, ao lado de Flamengo e Mirassol, uma das três equipes que ainda não perderam em casa no campeonato. O retrospecto é impressionante: sete vitórias, três empates, 18 gols marcados e apenas sete sofridos em dez partidas, o que garante ao time o segundo melhor aproveitamento como mandante (80%).

Manter essa escrita, contudo, não será tarefa fácil. O Cruzeiro é o quarto melhor visitante do Brasileirão, com 53,3% de aproveitamento fora de casa: quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, além de 12 gols marcados e seis sofridos. A equipe celeste não sabe o que é perder longe de Minas Gerais há sete partidas – a última derrota foi ainda na 5ª rodada, por 1 a 0, para o Bragantino.

Leia mais

Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Imagem - Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

Imagem - Bahia defende longa invencibilidade como mandante diante do Cruzeiro

Bahia defende longa invencibilidade como mandante diante do Cruzeiro

Se o desafio já era grande, os desfalques aumentam a preocupação de Rogério Ceni. No terceiro e último treino antes da partida, realizado domingo (14), no CT Evaristo de Macedo, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre permaneceram em transição e estão fora do jogo. Ademir, Erick Pulga e Tiago também não se recuperaram a tempo e seguem entre a fisioterapia e a academia.

Com isso e a saída de Lucho, o setor ofensivo ficou bastante limitado. As opções de ataque se resumem a Kayky, William José e o argentino Mateo Sanabria, que pode receber sua primeira oportunidade como titular. Até aqui, o gringo soma apenas 67 minutos em campo, divididos em duas partidas, sem grande destaque até agora. No entanto, ele garante estar pronto para assumir um papel maior no time.

“Estou treinando já há algum tempo, melhorando pouco a pouco e me sinto em condições físicas já”, afirmou o argentino em entrevista coletiva. Sanabria também destacou a boa recepção do grupo: “O grupo é excelente, com grandes pessoas. Me surpreendeu bastante. Um clima muito bom, muita entrega. Me ajudaram bastante”.

Sanabria em entrevista coletiva
Sanabria em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Adaptado ao país e cada vez mais entrosado com os companheiros, o atacante demonstra confiança em contribuir diante do Cruzeiro — seja jogando pela esquerda, sua posição de preferência, ou pela direita do ataque: “Vou jogar onde precisarem de mim. Quem estiver em campo vai procurar uma maneira de ser essa solução”.

Mais recentes

Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau

Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau
Imagem - Seleçao brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei

Seleçao brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei

MAIS LIDAS

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
01

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
02

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
03

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado
04

Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado