TRICOLOR FOCADO

Bahia encara o Cruzeiro buscando virar a página após eliminação e recuperar lugar no G-4

Esquadrão encara a Raposa nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Bahia x Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sacudir a poeira da eliminação na Copa do Brasil, recuperar um lugar no G-4 e defender a invencibilidade como mandante no Brasileirão. Essas são as missões do Bahia para o confronto diante do Cruzeiro, nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada da competição. A tarefa, porém, não será simples, já que a Raposa segue firme na perseguição ao líder Flamengo e não perde como visitante há bastante tempo.

A queda nas quartas de final da Copa do Brasil foi especialmente dolorosa para o Esquadrão. Depois de vencer o Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe fez uma atuação irreconhecível na volta e acabou derrotada por 2 a 0. Para piorar, no Brasileirão, o Bahia perdeu a quarta colocação justamente para seu algoz da rodada anterior, o Mirassol, que o goleou por 5 a 1, chegou aos 38 pontos após vencer também o Grêmio no fim de semana, e empurrou o Tricolor para a quinta posição, com 36 pontos. Agora, mordido, o time de Rogério Ceni quer dar a resposta à torcida e retomar espaço entre os quatro primeiros.

Últimos confrontos entre BahiaxCruzeiro 1 de 5

Para isso, o Bahia aposta em sua principal arma na temporada: a Fonte Nova lotada de tricolores. O Esquadrão é, ao lado de Flamengo e Mirassol, uma das três equipes que ainda não perderam em casa no campeonato. O retrospecto é impressionante: sete vitórias, três empates, 18 gols marcados e apenas sete sofridos em dez partidas, o que garante ao time o segundo melhor aproveitamento como mandante (80%).

Manter essa escrita, contudo, não será tarefa fácil. O Cruzeiro é o quarto melhor visitante do Brasileirão, com 53,3% de aproveitamento fora de casa: quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, além de 12 gols marcados e seis sofridos. A equipe celeste não sabe o que é perder longe de Minas Gerais há sete partidas – a última derrota foi ainda na 5ª rodada, por 1 a 0, para o Bragantino.

Se o desafio já era grande, os desfalques aumentam a preocupação de Rogério Ceni. No terceiro e último treino antes da partida, realizado domingo (14), no CT Evaristo de Macedo, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre permaneceram em transição e estão fora do jogo. Ademir, Erick Pulga e Tiago também não se recuperaram a tempo e seguem entre a fisioterapia e a academia.

Com isso e a saída de Lucho, o setor ofensivo ficou bastante limitado. As opções de ataque se resumem a Kayky, William José e o argentino Mateo Sanabria, que pode receber sua primeira oportunidade como titular. Até aqui, o gringo soma apenas 67 minutos em campo, divididos em duas partidas, sem grande destaque até agora. No entanto, ele garante estar pronto para assumir um papel maior no time.

“Estou treinando já há algum tempo, melhorando pouco a pouco e me sinto em condições físicas já”, afirmou o argentino em entrevista coletiva. Sanabria também destacou a boa recepção do grupo: “O grupo é excelente, com grandes pessoas. Me surpreendeu bastante. Um clima muito bom, muita entrega. Me ajudaram bastante”.

Sanabria em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia