Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Válida pela 23ª rodada da Série A, a partida será disputada nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:00

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (15/09), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Bahia

Com 36 pontos, o Esquadrão de Aço vem de uma derrota dolorosa diante do Mirassol, que no inicio da rodada também venceu o Grêmio, foi aos 38 pontos e tirou o tricolor do G4. Para este jogo, Rogério Ceni tem uma lista de desfalques importantes: Tiago, Erick Pulga e Ademir seguem lesionados, enquanto Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo estão em transição física e são dúvidas. Por outro lado, o lateral Santi Arias volta a ficar à disposição.

Cruzeiro

Com 44 pontos, o Cabuloso vive ótimo momento, está há três jogos invicto, mas perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o Palmeiras, que venceu o Internacional no fim de semana e foi aos 46 pontos. Para o duelo em Salvador, Leonardo Jardim não terá o meia Eduardo, suspenso, nem Fagner, que se recupera de fratura na fíbula. João Marcelo, em transição física, pode pintar como novidade.

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim



Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Cruzeiro

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 23ª

Data: Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem