DIA DE DECISÃO!

Bahia encara o Flamengo no Maracanã em busca de vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil

Esquadrão entra em campo às 21h45 precisando reverter o placar do primeiro jogo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 05:00

Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai viver uma noite de tudo ou nada na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12), o Esquadrão encara o Flamengo, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da competição mata-mata, e terá que vencer para ir à semifinal. Depois de perder o confronto de ida por 1x0, na Arena Fonte Nova, o time baiano entrará em campo precisando reverter o cenário.

Diante do Fla, o tricolor buscará um feito inédito em sua história. Em 32 participações na Copa do Brasil, o clube nunca conseguiu chegar às semis do torneio. Foram oito eliminações nas quartas de final, a última para o Grêmio, nos pênaltis, no ano passado.

Na busca para quebrar a escrita, o Bahia apostava em um bom resultado no primeiro embate, mas a derrota em casa fez a equipe ficar em desvantagem.

Para eliminar o Flamengo, o Esquadrão terá que ganhar no Maracanã. O triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto a vitória por dois ou mais tentos garante o time azul, vermelho e branco na próxima fase de forma direta. Nesse cenário, o tricolor terá que quebrar o tabu de nunca ter conseguido uma virada após perder o primeiro jogo em casa no torneio.

“Estamos animados e trabalhando bastante para conseguir a classificação. Sabemos a importância do jogo e da importância que tem para o Bahia chegar na semifinal da Copa do Brasil. Com certeza, estaremos focados para fazer um grande jogo”, disse o zagueiro Gabriel Xavier.

Consolidado na equipe titular, o defensor afirmou que o caminho para o Bahia conquistar o feito é ser eficiente. Ele lembrou que, no confronto de ida, o time dominou o Flamengo, mas não conseguiu marcar os gols.

“A gente sabe da força da nossa equipe, da qualidade que a nossa equipe tem. A gente precisa performar bem, fazer um grande jogo, equilibrado, sem dar oportunidade ao adversário, e ser feliz nos momentos ofensivos para a gente sair com o triunfo e a classificação”, completou.

Por conta dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Bahia ganhou um bom período de preparação para o confronto. O técnico Rogério Ceni tem à disposição o atacante Rafael Ratão, que cumpriu suspensão na primeira partida. Já o também atacante Biel, com uma lesão nas costas, fez apenas tratamento nas últimas semanas e deve continuar vetado.

Após convocações por Colômbia e Uruguai, respectivamente, o lateral direito Arias e o atacante Luciano Rodríguez seguiram direto para o Rio de Janeiro e se juntaram ao elenco ontem. Arias será titular, enquanto Lucho deve ficar como opção no banco de reservas.

A tendência é que o treinador repita a escalação considerada principal do Bahia no ano. A aposta do tricolor está na qualidade técnica do meio-campo formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly. A preocupação, no entanto, está no setor ofensivo. O Esquadrão vem apresentando dificuldade para balançar as redes e marcou apenas um gol nos últimos três jogos.

No próprio confronto contra o Flamengo, o time azul, vermelho e branco conseguiu bom domínio e presença no campo de ataque, mas construiu poucas chances claras e acabou castigado na bola parada. Um cenário que o time sabe que precisa mudar para seguir com o sonho de avançar - e conquistar - a competição nacional.