CLÁSSICO NORDESTINO

Bahia encara o Fortaleza no Castelão em duelo direto no G6 do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 21h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 05:00

Bahia busca triunfo para se consolidar na zona de classificação à Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mais um capítulo do clássico nordestino entre Bahia e Fortaleza será escrito no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), os dois tricolores se enfrentam às 21h, no estádio Castelão, pela 27ª rodada do torneio, em um duelo direto na parte de cima da tabela e que pode deixar o vencedor mais perto de uma vaga na próxima Libertadores.

As duas equipes chegam à reta final da Série A fazendo bonito. O Esquadrão é o 6º colocado, com 42 pontos, dentro da zona de classificação para a competição internacional, enquanto o Leão do Pici é o 3º, com 49. Por isso, a partida será também um confronto direto, já que, se conquistar o triunfo, o Bahia reduzirá a distância para o rival.

Apesar de ter ganhado motivação após a vitória por 3x0 sobre o Atlético-MG, na última rodada, o time baiano projeta um jogo difícil na capital cearense. O fator casa tem sido fundamental para o Fortaleza na temporada e o “Laion” perdeu apenas três dos 31 compromissos que disputou como mandante. Mesmo assim, o lateral Luciano Juba garantiu que o tricolor baiano está pronto para voltar com um bom resultado na bagagem.

“A gente sabe que eles são difíceis de perder na casa deles, a torcida apoia muito. Temos que manter nosso foco, concentração, para quando chegar lá fazer o que a gente está acostumado a fazer. É sair de lá com os três pontos”, iniciou o jogador.

A última vez que o Bahia venceu o Fortaleza fora de casa foi pelo Brasileirão de 2020. Em uma noite iluminada, o meia Rodriguinho anotou três gols. Rossi completou o placar em 4x0. Dessa vez, a equipe de Rogério Ceni quer usar a pressão como trunfo sobre o adversário. Apesar da posição na tabela, o Leão vive momento conturbado e não vence há quatro jogos. Entre Brasileirão e Sul-Americana, foram três derrotas e um empate. Com o alerta ligado, o elenco passou a ser cobrado pela torcida.

“A gente sabe que se trata de um jogo difícil, um clássico do Nordeste. Mas não é só aproveitar o momento do adversário e, sim, manter o nosso foco, trabalho, para, quem sabe, sair de lá com o nosso objetivo”, completou Juba.

Em mais um desafio pelo Brasileirão, Rogério Ceni será forçado a mudar depois de oito partidas escalando a mesma equipe de forma consecutiva. O zagueiro Kanu recebeu o terceiro amarelo na última rodada e está fora. Ceni tem três opções para o setor, mas a tendência é a de que o argentino Victor Cuesta fique com a vaga ao lado de Gabriel Xavier.

Cuesta esteve fora do banco nos dois últimos jogos por conta de uma entorse no tornozelo, mas está recuperado e treinou normalmente durante a semana. Além dele, David Duarte e Vitor Hugo estão à disposição do treinador. A zaga do Bahia viu as opções serem reduzidas após o clube emprestar Marcos Victor ao Athletico-PR.

No ataque, Biel, com uma lesão nas costas, segue em tratamento e ainda não tem retorno previsto. O mesmo acontece com o volante Acevedo, que iniciou o processo de transição física. O uruguaio passou por cirurgia no joelho em janeiro e ainda não estreou na temporada.

FORTALEZA

Além de fazer o time reverter a má fase, o técnico Vojvoda tem dúvidas para montar o rival. O lateral Bruno Pacheco e o atacante Moisés se recuperam de lesões e não estão confirmados na partida.

Por outro lado, o lateral argentino Mancuso está à disposição do treinador. O jogador ficou fora do duelo contra o Corinthians pois não está inscrito na Sul-Americana. Existe ainda a chance do Leão poupar alguns atletas, já que na próxima terça-feira (24) visita o Timão pelo jogo da volta da competição internacional e precisa vencer por mais de dois gols para não ficar pelo caminho.