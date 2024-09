SÉRIE A

Bahia encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, e busca se manter no G6 do Brasileirão

Esquadrão entra em campo neste domingo (1º), às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 05:00

Thaciano é uma dos artilheiros do Bahia no Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Bahia quer seguir no pelotão de cima da competição. Para isso, o tricolor busca um triunfo sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Esquadrão inicia a rodada na 6ª colocação, com 39 pontos, dentro da zona de classificação para a Libertadores, mas não pode vacilar pois tem o Cruzeiro na cola. O time está invicto há três jogos na Série A, mas para voltar com o triunfo na bagagem, precisará quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival fora de casa.

Em toda a história, Bahia e Bragantino se enfrentaram 16 vezes tendo a equipe paulista como mandante. Foram nove vitórias do rival e sete empates. No ano passado, o Esquadrão chegou a sair na frente, com gol de Everaldo, mas levou a virada e caiu por 2x1 pelo Brasileirão.

Para o meia Cauly, a equipe está preparada para fazer um bom jogo e quebrar a sequência negativa. Segundo ele, o bom gramado do estádio Nabi Abi Chedid será um diferencial para o Bahia desempenhar o seu estilo de jogo, que é pautado na posse de bola pelos homens de meio-campo.

“Contra o Bragantino a gente sabe que é um jogo bem difícil lá. Um time muito qualificado também. É um campo bom de se jogar, vai combinar bastante com nosso estilo de jogo. Talvez isso vai ser um fator importante para a gente fazer um bom jogo e quebrar esse tabu”, projetou ele.

Por sinal, se quiser vencer mais uma no Brasileiro, o Bahia sabe que precisará melhorar a pontaria. Contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o tricolor conseguiu ter o domínio da partida, mas não foi tão efetivo. Nas melhores chances que teve, o time ainda parou no goleiro Matheus Cunha e acabou derrotado por 1x0.

“Isso vem muito da nossa ideia de jogo, da filosofia que o clube tem de manter a posse, sempre criando bastante. Nesse jogo [contra o Flamengo] não foi diferente, infelizmente não é todo jogo que é igual, que a gente consegue decidir. Também tem que ver o outro lado, o goleiro do Flamengo agarrou bem. No jogo passado o do Botafogo também. Mas acho que isso não é um problema. No jogo do Grêmio a gente conseguiu decidir com muita posse também. O Ba-Vi também em casa. Cada jogo é diferente e a gente tem que manter o padrão, que é o mais importante. A gente vem fazendo isso bem. Talvez treinar, focar mais nas finalizações, para quando tiver chance, matar”, completou Cauly.

Sem descanso por conta do duelo no meio da semana, o técnico Rogério Ceni tem pelo menos um retorno importante. Rafael Ratão está à disposição após cumprir suspensão na Copa do Brasil. O atacante voltou a ganhar espaço após a saída do colombiano Estupiñán e tem feito bons jogos saindo do banco.

Por outro lado, o lateral direito Gilberto e o atacante Biel, ambos machucados, seguem fora. O volante Acevedo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, também não reúne condição.

ADVERSÁRIO EM CRISE

Enquanto o Bahia mira o alto da tabela, o Red Bull Bragantino tenta não olhar para baixo. O time vive crise no Brasileirão e não vence há seis jogos, com quatro derrotas seguidas em casa. Com 27 pontos, o Massa Bruta se aproxima da luta contra o rebaixamento.

O técnico Português Pedro Caixinha tem problemas para montar a equipe. São pelo menos oito desfalques por lesões, incluindo o lateral Luan Cândido e os ex-tricolores Eric Ramires e Juninho Capixaba. O zagueiro Eduardo Santos recebeu o terceiro amarelo e também está fora.