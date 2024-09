BUSCA PELA LIBERTA

Bahia enfrenta o Criciúma, na Fonte Nova, em busca de recuperação para não sair do G6

Esquadrão entra em campo neste domingo (29), às 18h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 05:00

Artilheiro do Bahia no Brasileirão, com oito gols, Everaldo é esperança contra o Criciúma Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A Fonte Nova será palco de mais um encontro entre Bahia e Criciúma no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, baianos e catarinenses estarão frente a frente pela 28ª rodada do torneio. Em momentos opostos na temporada, o Esquadrão mira um triunfo diante da torcida para dar uma resposta após ser goleado pelo Fortaleza, além de se manter no pelotão de cima da Série A. Já o Tigre luta contra o risco de rebaixamento.

A derrota por 4x1, no Castelão, ligou o alerta no tricolor, mas a equipe conseguiu se manter no G6. O Bahia inicia a rodada na 6ª colocação, empatado em pontos com Cruzeiro e Internacional, e a dois do São Paulo, que ocupa um lugar acima. Por isso, o time sabe que não pode vacilar e conta com a força de casa para levar a melhor sobre o rival.

O time tem a 5ª melhor campanha como mandante entre os 20 clubes do Brasileirão. O aproveitamento é de 74,4%. Para se ter uma ideia, dos 42 pontos que possui no torneio, 29 foram conquistados na Fonte Nova: nove vitórias, dois empates e duas derrotas em 13 partidas.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Marcos Felipe se mostra confiante em reencontrar o caminho dos triunfos, mas diz que a equipe precisa entrar ligada para não ser surpreendida. Além da parte física e técnica, o grupo vem se preparando mentalmente para a reta final do campeonato.

“Temos que entrar com a mentalidade que temos para vencer o jogo. O jogo contra o Fortaleza nós temos que tentar apagar da nossa memória, o resultado. E também lembrarmos daquilo que nós não fizemos de bom e trocar, virar a chave, para podermos ter uma execução digna de um Bahia forte, digna de um Bahia de mentalidade forte, que gosta de propor o jogo”, afirmou.

Logo após a goleada no Castelão, Rogério Ceni lamentou a distância até o duelo contra o Criciúma, pois queria dar uma resposta de imediato. O time, no entanto, aproveitou a semana livre para descansar os atletas e traçar a melhor estratégia para voltar a vencer.

“Nós sentimos a derrota, sentimos que não fizemos um bom jogo, mas isso não deixa o elenco abalado. Estamos fortes mentalmente e trabalhando, corrigindo para poder conseguir um resultado positivo”, completou o goleiro.

O treinador terá um retorno importante para montar a equipe. Desfalque na última rodada, Kanu está de volta e formará a dupla de zaga com Gabriel Xavier. Os dois se consolidaram na entre os titulares e possuem bons números no ano.

Por outro lado, o Bahia perdeu o volante Rezende, que machucou a coxa. O jogador também reclamou de dor na região do púbis e está em tratamento. O atacante Biel e o volante Acevedo entraram na fase de transição e ainda não estão à disposição.

CRICIÚMA

Do outro lado, o Criciúma trava batalha contra o rebaixamento, mas chega motivado após vencer o Grêmio, por 2x1, no meio da semana, fora de casa. O Tigre começa a rodada com 32 pontos, a quatro de distância do Z4.