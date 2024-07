CONFRONTO DEFINIDO

Bahia enfrentará o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (18), na sede da CBF

Publicado em 18 de julho de 2024 às 14:24

Sorteio das oitavas da Copa do Brasil Crédito: Staff Images/CBF

O Bahia conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio, realizado na tarde desta quinta-feira (18), na sede da CBF, colocou o Botafogo no caminho tricolor. O primeiro encontro acontecerá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto a decisão da vaga nas quartas será na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A CBF ainda irá detalhar os dias e horários dos confrontos, mas os duelos estão previstos para acontecer nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS

Flamengo x Palmeiras*

Atlético-GO x Vasco*

Athletico-PR x Red Bull Bragantino*

São Paulo x Goiás*

CRB x Atlético-MG*

Botafogo x Bahia*

Corinthians x Grêmio*

Juventude x Fluminense*

* Times que fazem o segundo jogo em casa



Essa será a 20ª vez que o Bahia disputará as oitavas de final da Copa do Brasil na história. Em oito oportunidades, o clube baiano avançou para a próxima fase. No ano passado, o Esquadrão bateu o Santos, nos pênaltis, na Fonte Nova.

Na atual edição da competição, o tricolor passou por três adversários: Moto Club, Caxias e Criciúma. Já o Botafogo entrou no torneio na terceira fase e enfrentou outro clube baiano. O alvinegro eliminou o Vitória.



No sorteio, todos os 16 clubes classificados foram colocados em um pote único, sem restrição de confrontos. Assim, quaisquer equipes poderiam se enfrentar.

REGULAMENTO

Pelo regulamento da Copa do Brasil, os confrontos das oitavas de final serão disputados em dois jogos, sem a vantagem do gol fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.

Quem avançar, além da vaga nas quartas de final, embolsará o total de R$ 4,515 milhões como cota pela participação na próxima fase. Veja abaixo os valores: