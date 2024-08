DEFINIDO EM SORTEIO

Bahia enfrentará o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos

Partida de ida está prevista para ocorrer na próxima semana

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 15:19

Bahia e Flamengo se enfrentarão pelas quartas da Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor enfrentará o Flamengo. O confronto foi definido durante sorteio realizado nesta terça-feira (20), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

As partidas das quartas da Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro. Os dias e horários dos duelos ainda serão divulgados, mas o primeiro jogo entre Bahia e Flamengo será disputado na Fonte Nova. A volta será no Rio de Janeiro, com mando de campo do rubro-negro.

Além dos jogos, o sorteio também traçou o chaveamento até o fim da competição. Se passar pela equipe carioca, o Bahia enfrentará o vencedor de Corinthians e Juventude, que se enfrentam na outra chave.

Confira os confrontos das quartas da Copa do Brasil

Bahia x Flamengo

Corinthians x Juventude

Vasco x Athletico-PR

Atlético-MG x São Paulo

Será a terceira vez que Bahia e Flamengo se enfrentarão na Copa do Brasil. Até aqui, o time carioca leva a melhor, com duas classificações sobre o Esquadrão.

O primeiro encontro aconteceu nas quartas de final da edição de 1990. Depois do empate por 1x1 no jogo de ida, no estádio Joia da Princesa, Em Feira de Santana, o Flamengo venceu por 1x0, no Rio de Janeiro, e avançou à semifinal.

Os times voltaram a medir forças em 2000. Outra vez o primeiro jogo foi na Fonte Nova e terminou com triunfo visitante por 3x1. Na volta, o 1x1, no Maracanã, eliminou a equipe baiana.

Único clube baiano vivo na Copa do Brasil, o Bahia tenta chegar em uma inédita semifinal. Até aqui, o tricolor disputou oito vezes a fase quartas de final, mas nunca conseguiu passar. No ano passado, a equipe encarou o Grêmio, e foi eliminado nos pênaltis após dois empates por 1x1 em Salvador e no Rio Grande do Sul, respectivamente.