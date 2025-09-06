COPA DO NORDESTE

Bahia faz três gols em 17 minutos e atropela Confiança no primeiro tempo da final

Esquadrão vai triunfando por 5 a 0 na Fonte Nova

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:46

O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo chegando em grande vantagem em relação ao Confiança ao segundo jogo da final da Copa do Nordeste, neste sábado (6), na Arena Fonte Nova, o Bahia fez questão de usar os primeiros 45 minutos de jogo para ampliar o placar agregado. Depois de vencer por 4 a 1 em Aracaju, na casa dos adversários, o Esquadrão fez 5 a 0 no Dragão na primeira etapa. Dos cinco tentos, três foram anotados nos primeiros 17 minutos de partida, com um Bahia avassalador.



O primeiro gol foi marcado já aos 4 minutos de jogo por Tiago. Aos 10 minutos, foi a vez de Lucho anotar o segundo e, sete minutos depois, Rezende marcou o terceiro. Em noite inspirada, Tiago, cria da base do Bahia, ainda marcou duas vezes, aos 36 e aos 39, para estabelecer o 5 a 0 e aumentar a festa da torcida tricolor.

