Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia faz três gols em 17 minutos e atropela Confiança no primeiro tempo da final

Esquadrão vai triunfando por 5 a 0 na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:46

O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste
O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo chegando em grande vantagem em relação ao Confiança ao segundo jogo da final da Copa do Nordeste, neste sábado (6), na Arena Fonte Nova, o Bahia fez questão de usar os primeiros 45 minutos de jogo para ampliar o placar agregado. Depois de vencer por 4 a 1 em Aracaju, na casa dos adversários, o Esquadrão fez 5 a 0 no Dragão na primeira etapa. Dos cinco tentos, três foram anotados nos primeiros 17 minutos de partida, com um Bahia avassalador.

O primeiro gol foi marcado já aos 4 minutos de jogo por Tiago. Aos 10 minutos, foi a vez de Lucho anotar o segundo e, sete minutos depois, Rezende marcou o terceiro. Em noite inspirada, Tiago, cria da base do Bahia, ainda marcou duas vezes, aos 36 e aos 39, para estabelecer o 5 a 0 e aumentar a festa da torcida tricolor.

Bahia x Confiança pela final da Copa do Nordeste

Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 5
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O quinto tento, inclusive, fez com que Tiago chegasse ao sexto gol na competição, assumindo a artilharia do campeonato ao ultrapassar Lucho, que tem cinco. O Esquadrão, por sua vez, chegou a 100 gols em 2025.

Mais recentes

Imagem - Bahia massacra o Confiança, vence por 5x0 e conquista o penta da Copa do Nordeste

Bahia massacra o Confiança, vence por 5x0 e conquista o penta da Copa do Nordeste
Imagem - Com duas goleadas em cima do Confiança, Bahia se torna único penta do Nordestão

Com duas goleadas em cima do Confiança, Bahia se torna único penta do Nordestão
Imagem - Após goleada na ida, Bahia recebe o Confiança pela segunda partida da final do Nordestão

Após goleada na ida, Bahia recebe o Confiança pela segunda partida da final do Nordestão

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
01

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Dirigir descalço ou de chinelo dá multa? Veja o que é mito e o que é verdade
02

Dirigir descalço ou de chinelo dá multa? Veja o que é mito e o que é verdade

Imagem - Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco
03

Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco

Imagem - Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda
04

Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda