O Bahia está pronto para enfrentar o Corinthians. Nesta sexta-feira (21), o tricolor fez o último treino antes da partida, que está marcada para o sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o técnico Renato Paiva comandou um trabalho tático e fez os últimos ajustes. O treinador vai ter que mudar a equipe. Titular nas últimas partidas, o atacante Kayky machucou o joelho e vai passar por cirurgia.

A tendência é a de que o Bahia volte ao esquema com dois atacantes. Quem deve ficar com a vaga de Kayky é o volante Rezende, que foi desfalque na derrota por 2x0 para o Athletico-PR por conta de dor muscular.

Outra novidade é a estreia do lateral direito Gilberto. Ele se colocou à disposição e deve ser relacionado para encarar o Corinthians. Já o uruguaio Camilo Cándido precisa ser regularizado até essa sexta-feira (21) para ter condição de jogo.

Uma provável escalação do Bahia tem:

O Bahia também tem o retorno do centroavante Vinícius Mingotti. Já o zagueiro Raul Gustavo está fora do jogo por motivo contratual. Ele pertence ao Corinthians e está no Esquadrão por empréstimo.