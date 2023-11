Bahia fecha preparação para pegar o São Paulo; veja possível escalação

Bahia encerrou preparação para enfrentar o São Paulo na Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia está pronto para receber o São Paulo na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do Esquadrão encerrou a preparação para partida nesta terça-feira (28), com treino no CT Evaristo de Macedo. O jogo está marcado para a próxima quarta (29), às 20h.



O dia foi iniciado no auditório, onde o grupo assistiu a um vídeo com informações do time paulista. Em seguida, já no campo 2, os jogadores foram divididos pela comissão técnica em três: laterais direitos, laterais esquerdos e os demais atletas centralizados. O exercício foi voltado para sequências de lances ofensivos através de cruzamentos.

Na sequência, o elenco foi separado em quatro equipes com sete componentes de linha e um goleiro para uma movimentação tática em dois espaços determinados. No fim, alguns jogadores aprimoraram lances de bola parada frontais e pênaltis.

Mais uma vez, Raul Gustavo treinou novamente e deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni. Para enfrentar o São Paulo, o treinador ainda vai contar com os retornos do atacante Everaldo e do zagueiro David Duarte, que cumpriram suspensão na última rodada. A escalação, porém, ainda é um mistério.

Para enfrentar o Corinthians, Ceni optou por um sistema com três zagueiros e sem centroavante de ofício. A mudança funcionou, rendendo ao Bahia a histórica goleada por 5x1 em plena Neo Química Arena.

Se o time for mantido contra o São Paulo, o Bahia terá: Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo Rezende; Gilberto, Acevedo, Yago Felipe, Thaciano, Cauly e Luciano Juba; Biel.

Everaldo, porém, é um jogador de confiança do técnico, e pode voltar ao time titular. Caso isso aconteça, é possível que o lateral Camilo Cándido também retorne.