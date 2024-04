PLANEJAMENTO

Bahia ganha dois dias de folga antes da final do Baianão; veja a programação

Tricolor volta aos treinos nesta quarta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo

Publicado em 2 de abril de 2024 às 14:46

Elenco do Bahia tem retorno aos treinos previsto para a quarta-feira (3) Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Com uma semana livre de jogos antes do segundo jogo da final do Campeonato Baiano, no próximo domingo (7), às 16h, contra o Vitória, na Fonte Nova, o Bahia vai aproveitar o tempo para descansar o elenco. Os jogadores ganharam a segunda-feira e a terça-feira de folga e voltam aos trabalhos nesta quarta-feira (3), quando inicia a preparação.

A programação de treinos foi divulgada pelo Esquadrão nesta terça-feira (2). O técnico Rogério Ceni terá pelo menos quatro períodos de treinos para corrigir os erros e deixar o tricolor pronto para a decisão.

A rotina de jogos e viagens tem sido um ponto de crítica da comissão técnica do Bahia neste início de ano. Até o primeiro jogo da final do estadual, o Bahia encarou uma maratona com duas partidas por semana.

O Bahia, aliás, precisa correr atrás do prejuízo. Como perdeu o jogo da ida por 3x2, no Barradão, o time precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. O triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Confira a programação de treinos:

Terça (2)

Folga

Quarta (3) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois do treino)

Quinta (4) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (5) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois do treino)

Sábado (6) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Domingo (7) - 16h: