CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Flamengo

Diferente do ocorre normalmente, dessa vez o Bahia priorizou a venda online, através do site da Arena Fonte Nova. O clube informa que não haverá comercialização de ingressos nas lojas físicas. Já as bilheterias do estádio funcionarão apenas no dia da partida.