O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida será neste domingo (20), às 16h, na Fonte Nova, pela abertura do returno do Brasileirão.



Nesta quarta-feira (16), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube. Os ingressos podem ser comprados através do site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nos pontos físicos disponibilizados pelo Bahia (veja abaixo).



A partir de quinta-feira (17), as vendas serão realizadas para o público geral.